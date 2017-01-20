過年吃粽子？新住民交流異國春節文化

我要評比

移民署為讓新住民家體驗不同過年文化，安排手做和異國美食活動交流。（移民署提供）

「哇!好像Angry Bird卡通造型喔!」、「這麼討喜氣，該叫新年吉祥雞啦!」20日早上，移民署台北市服務站與臺灣工藝中心台北分館邊新住民與新二代，一起體驗華人傳統春節文化，也交流異國年節文化，感受多元新年氣氛。

移民署台北市服務站主任黃齡玉表示，台灣傳統過年全家整晚守歲，這次帶著新住民製作新年守歲創意蠟燭，體驗傳統新年味道。除了雞造型蠟燭討吉利外，新住民也帶著異國美食分享。

「現在要過春節，不是端午節，為什麼要帶粽子來慶祝呢 」新二代好奇發問，泰國新住民陳瑪琍說，泰國傳統過年或佳節是要吃粽子，有飲水思源、懷念祖先的意思，同時祈求祖先保佑，來年會更好。泰國粽子內餡用芭蕉、椰奶做成鹹甜口味，外面裹上芭蕉葉，獨特香氣讓Q軟糯米更美味。

(旺報)