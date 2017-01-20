網路減肥藥別亂買！當心傷身致癌
來路不明減肥藥別亂買！食品藥物管理署與警政署保七總隊共同查獲，有網路賣家從中國大陸淘寶網購買減肥藥，透過臉書粉絲團轉售，包含「麗達代代花」、「美容院線速效減肥膠囊」等產品，都被查出違法含有西布曲名、酚酞等西藥，亂吃恐增加心血管疾病、癌症風險，違規品已查扣1000盒。
食藥署北區管理中心代理副主任魏任廷說，該署與相關單位是在去年12月至今年1月間，到網路賣家住家等處搜索，本次查獲的違規商品共3種，其中2款麗達代代花僅包裝不同，內容物都一樣。這些商品都是業者自行在淘寶網上購買，並透過臉書轉售給國內民眾。
經檢驗，麗達代代花含有西藥成分「Diclofenac」（非類固醇抗發炎藥） 及「Phenolphthalein」（酚酞）；美容院線速效減肥膠囊則含有惡名昭彰的西布曲明成分。
林口長庚臨床毒物科主任顏宗海說，西布曲明過去最有名的就是諾美婷，該成分會引發心血管疾病，多國都已經禁用。至於酚酞則是瀉劑，會增加排便，不過因被世界衛生組織列為2B級致癌物，動物實驗中會增加卵巢癌、腎上腺癌，也有多國禁用。
至於「Diclofenac」（非類固醇抗發炎藥），顏宗海說，這款藥物在臨床上作為消炎止痛用，若過量使用，會對肝、腎造成傷害，增加腸胃道出血機率，不可自己亂吃。
魏任廷指出，由於業者未取得許可，就擅自輸入、販售藥品，可依藥事法製造或輸入禁藥，處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。提醒民眾，來路不明的減肥藥不可亂吃，尤其完全沒有中文標示，或僅有簡體中文說明的產品，千萬不要買。
(中時)
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