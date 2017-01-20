高雄市議員黃香菽「微笑迎新年．歡喜來贈聯」免費贈送春聯

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金雞報喜新年到，高雄市議員黃香菽服務處與財團法人大揚文教基金會，將於1月21日（周六）、22日（周日），上午9點至中午12點，分別在三民區建興路228號及三民區壽昌路93號（黃香菽服務處）舉辦「微笑迎新年．歡喜來贈聯」免費贈送春聯活動。

另1月22日在服務處之活動，除了免費贈送春聯之外，增加義大醫院大昌分院醫師衛教諮詢及幫忙農民推銷高麗菜活動。

(中時)