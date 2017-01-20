台、越同歡度春節 名家揮毫送春聯 新住民盛裝新體驗

我要評比

高雄市政府教育局與社教館明（21）日上午在社教館中庭舉辦「雞祥如意—春聯揮毫賀新年．異國同歡展才氣」活動，提供500份由名家現場揮毫免費贈送的春聯。

活動邀請新住民姐妹穿著國服現場揮毫，體驗台灣過年樂趣，排隊拿春聯的前150位民眾贈送闖關卡，憑卡參加有獎徵答嚐鮮越南年粽，台、越同歡度春節，別有一番新風味。

台灣和越南都過農曆春節，為讓國人了解越南春節特色，並促進與新南向各國文化交流，現場設計「越南年節美食」及「異國文物」2個展示區，並由越南籍的新住民大廚，親手製作150份越南年粽，作為闖關獎品，透過有獎徵答讓國人了解越南、印尼、泰國等國家地理及文化。

社教館於該館中庭入口的平面圖、指引牌及各場地入口處，首將印尼、越南語放入標示中，是高雄市政府各機關推動南向政策，硬體實作之首例，充分顯示機關友善、貼心的市民服務。

(中時)