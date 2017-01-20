台、越同歡度春節 名家揮毫送春聯 新住民盛裝新體驗
高雄市政府教育局與社教館明（21）日上午在社教館中庭舉辦「雞祥如意—春聯揮毫賀新年．異國同歡展才氣」活動，提供500份由名家現場揮毫免費贈送的春聯。
活動邀請新住民姐妹穿著國服現場揮毫，體驗台灣過年樂趣，排隊拿春聯的前150位民眾贈送闖關卡，憑卡參加有獎徵答嚐鮮越南年粽，台、越同歡度春節，別有一番新風味。
台灣和越南都過農曆春節，為讓國人了解越南春節特色，並促進與新南向各國文化交流，現場設計「越南年節美食」及「異國文物」2個展示區，並由越南籍的新住民大廚，親手製作150份越南年粽，作為闖關獎品，透過有獎徵答讓國人了解越南、印尼、泰國等國家地理及文化。
社教館於該館中庭入口的平面圖、指引牌及各場地入口處，首將印尼、越南語放入標示中，是高雄市政府各機關推動南向政策，硬體實作之首例，充分顯示機關友善、貼心的市民服務。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。