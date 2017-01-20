「球后」高寶璟找到新教練？可能當曾雅妮師妹

「球后」高寶璟的新教練，可能是曾雅妮現任教練南非籍吉爾奎斯特(左2)。(資料照，曾雅妮國際公司提供)

現年19歲的韓裔「球后」高寶璟找到新教練？而且可能當上前世界第1曾雅妮的師妹。

高寶璟去年7月之前贏得LPGA 4冠，但8月初打完里約奧運後，1冠未奪，季後還丟掉年度「獎金后」、「年度最佳球員」、「平均最低桿」等多項頭銜，讓她一口氣開除合作多年的世界高球名教練李德貝特、桿弟傑森與經紀人，引起全球高壇一陣譁然。

這位當今「球后」接下來會找哪位教練？一直引人注意，高寶璟的團隊日前透露，她過去2周曾找曾雅妮現任教練吉爾奎斯特上了幾天課，為2月16日開打的澳洲女子公開賽備戰。

一般咸認，高寶璟下任教練就是吉爾奎斯特，不過她暫時不宣布2人已成師生關係，可能還在觀察接受指導後的成效如何。吉爾奎斯特說：「世界第1請你幫忙，那是一種榮耀。」

吉爾奎斯特曾幫助曾雅妮登上世界第1，後雖一度終止合作關係，但去年再度找他指導。此外，他也是去年贏得5冠泰國女將艾莉雅，以及3冠的「中國一姐」馮珊珊的教練，因指導過的選手成績亮眼，高寶璟找他指導一點也不意外。

(中時電子報)