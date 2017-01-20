警與華碩合作 手機預載警政服務APP

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內政部警政署今天宣布與華碩電腦股份有限公司合作，今年開始所有華碩智慧手機將預載「警政服務App」，守護民眾安全。

「警政服務App」具多樣功能，像「守護安全」可記錄乘車或是活動資訊，定時回報所在位置，如果遇到危險或意外時，可立即啟動110視訊報案功能，讓警方馬上掌握所在位置與行動軌跡。

警政署與華碩產官合作，除手機將預載APP，也邀華碩董事長施崇棠任APP代言人。

警政署長陳國恩說，這是政府與企業在「安全」概念上首次異業合作，除擴大警政雲端物聯網絡，更強調警察重視守護民眾安全。

警政署資訊室主任蘇清偉表示，守護民眾安全是警察重要工作，警政服務App是以「提供民眾全方位守護」為理念而建置，未來也期待更多開發者共同加入，透過科技與網路，讓民眾與警察更緊密聯結在一起。1060120

(中央社)