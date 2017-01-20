化身PIKO太郎 刑警大跳PPAP

基隆市警察局20日舉行擴大犯罪預防宣導活動。第一分局偵查佐李國彰化身日本爆紅PIKO太郎，大跳PPAP，現場樂開懷。（基隆市警察局提供）中央社記者林長順傳真 106年1月20日

基隆市警察局今天舉行擴大犯罪預防宣導活動。第一分局偵查佐李國彰化身日本爆紅PIKO太郎，大跳PPAP，現場樂開懷。

農曆春節前夕，基隆市警察局今天舉辦擴大辦理犯罪宣導活動，邀請小朋友打漆彈、跳舞，以及書法名家寫春聯。基隆市議長宋瑋莉、基隆地檢署檢察長陳宏達也到場揮毫。

在尾牙大跳PPAP的李國彰，影片上網後爆紅，點閱率超過24萬人次。他今天在行動劇上化身「刑警大叔」，上場壓制歹徒。隨後，PPAP音樂響起，李國彰戴上墨鏡，跳起了PPAP，引起哄堂大笑。

李國彰說，表演的音樂光剪接就花了11小時，沒想過尾牙逗大家開心的橋段大受歡迎。基隆市警察局長王慶麟表示，跳得太好，搞不好會被演藝圈挖角。1060120

(中央社)