陸武打替身秒搶劫 上百監視器拍不到臉

中國大陸浙江日前發生一起百萬黃金搶案，搶匪動作異常迅速，整個作案過程大約只有10秒。警方調閱附近上百個監視器，竟然都沒拍到搶匪的臉。

都市快報今天報導，浙江省溫州市所轄樂清市區的商業街－南大街10日上午9時餘，逛街的人還不是很多，金萬福珠寶店的老闆一個人在店內點貨。

一黑衣男子衝進珠寶店，迅速從懷中掏出一把鐵錘，直接砸向玻璃櫃台。男子動作異常迅速，手伸進櫃台，快速一掃，搶走30、40條黃金項鍊，轉身逃跑。

據統計，劫走的黃金價值人民幣20多萬元（約新台幣100萬元）。

黑衣男子一襲黑衣、黑褲、黑鞋、黑帽，就像電影裡的「夜行者」。他有極強的反偵查意識，充分利用口罩、帽子、身體角度等，把自己的臉藏得很好。

樂清警方立即成立專案組，但專案組在現場搜集到的線索不多，除了那把丟棄的鐵錘，都沒什麼價值。調集沿途幾百個監視器，都沒有拍到歹徒的臉。

直到13日凌晨，經過各種偵查手段綜合運用，黑衣男子的行蹤終被鎖定。

黑衣男子在作案前，換了5輛車，逃跑時換了8輛車。每一次更換車輛，都在沒有監視器的地方。

他的裝扮也是一換再換。作案前後羽絨服是紅色的，作案時反過來穿，變成黑色的。

警方最終在王姓嫌疑人河南老家的女友家中將他逮捕。

報導說，原來，王嫌從小練武，曾到浙江橫店影視城當「橫漂」，成了武打替身，混跡在多個劇組。後來，王某離開橫店，回到老家。在老家，迷上賭博，輸光了結婚要用的錢。為了順利和女友結婚，想到搶劫的歪道。

案發後，警方從王嫌家搜出不少他和武打明星的合影。目前，王嫌已被刑拘。1060120

(中央社)