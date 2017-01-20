蔡總統：年金改革有重要人權意義

總統蔡英文今天在總統府午宴兩公約國家報告國際審查會議審查委員表示，推動兩公約精神會是人權標準地板，而不是天花板；包括年金、司法改革，都有重要人權意義。

總統府會後發布新聞稿，蔡總統感謝委員們辛苦參與及提供寶貴建議表示，委員們的意見，政府會虛心檢討、積極改善。

蔡總統表示，與會委員付出大量時間關心台灣人權議題，第二次的兩公約國家報告國際審查順利完成，上午兩個審查委員會共提出78點「結論性意見與建議」。

蔡總統說，近幾年台灣陸續制定主要國際人權公約施行法，也召開國家報告審查會議，邀國際專家到台灣檢視、討論人權議題，發展出台灣參與聯合國人權保障體系方式。透過施行法推動，有計畫把兩公約條文落實在國內法當中。

蔡總統表示，人權標準要向上看齊，也要向下扎根，政府將對人權教育提出完整的計畫。她希望往後不管是推動政策改革，還是在個別公務人員、教師、警察及司法人員日常工作中，「人權都會是基本，而且優先的價值」。

蔡總統說，下半年還有「兒童權利公約」（CRC）及「身心障礙者權利公約」（CRPD），要進行國家報告審查。政府會努力深化人權保障，也會提供經驗給國際社會參考。

蔡總統表示，人權保障「是我們一直努力的事情」。新政府最重要的幾項工作，包括年金改革、司法改革、住宅政策、原住民族歷史和轉型正義，都有重要的人權意義。

蔡總統說，委員們關注的「國家人權委員會」推動進度，是她曾做過的承諾，總統府人權諮詢委員會已開始討論「國家人權委員會」設置方案，希望今年內做出明確決定。1060120

(中央社)