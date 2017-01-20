查民生基金會舊資料 邱大展：連戰沒看過

國民黨行管會主委邱大展今天表示，關於民生建設基金會舊資料，連前國民黨主席連戰都在問在哪裡，半個資料都沒看過，並說可能黨產會整理的還比較多。

不當黨產處理委員會上午針對「財團法人民生建設基金會是否為社團法人中國國民黨之附隨組織案」與「財團法人民族基金會、民權基金會及國家發展基金會等3基金會是否為社團法人中國國民黨之附隨組織案」舉行聽證會。

黨產會主委顧立雄及多位委員輪流提出問題，基金會說是做公益，活動包括歷年捐款補助國民黨及其它團體高達新台幣12億元，資金來源為何？並在人事方面如何選聘董事？為何基金會董事長均與行委會主委重疊？是否在國民黨任職是擔任民生建設基金會董事的必要條件？國民黨員工為何要去支援民生業務？前後地址是否訂有租約？國民黨是否將辦公場所無償借給基金會？

律師葉慶元回答，民生基金會董事獨立運作，沒有一定要擔任國民黨的財務主管才能擔任，至於辦公場所，很多基金會會跟其它單位借辦公場所，且無專職人員所以沒有租借辦公場所問題。至於有沒有付租金可以再整理資料後答覆。

民生建設基金會董事長邱大展則說，黨產會多是問20多年前的資料，他說國民黨保存檔案是有一點問題，搬家那麼多次，他曾去要過基金會舊資料，但拿到的只有近10年財務報表，其它找不到。

關於民生建設基金會舊資料的部分，邱大展還爆料說，多位國民黨秘書長都說沒看過。

邱大展說，針對民生建設基金會是否是國民黨附隨組織？黨產會曾邀前國民黨主席連戰說明，連戰就來問資料在哪沒看過？後來邱大展去問前國民黨秘書長林豐正，結果林豐正也回答曾問過前手國民黨秘書長黃昆輝，究竟到底資料在哪裡？結果得到黃昆輝回答「你比較厲害自己找呀」。

他進一步說，關於民生基金會資料，林豐正及連戰都說沒看過資料，自己手上只有近10年資料，因此若要從數十年前問起，搞不好黨產會整理比較多，「我們可能要到黨產會那邊看」。1060120

(中央社)