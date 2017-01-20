搶超商店長存款 同店店員是共犯

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台北巿20歲李姓男子昨天尾隨超商店長，持辣椒水攻擊，企圖搶超商店長手上新台幣70萬元現金。警方今天表示，調查後發現同店店員是共犯，負責策劃搶案，目前已逮捕到案。

台北市政府警察局松山分局調查，李姓男子早就鎖定這間超商會定期將當天營業額存入銀行，昨天下午3時左右趁超商店長帶著裝滿70萬元現金包準備前往銀行存錢，以辣椒水攻擊後，想搶走裝錢包包，超商店長一路往銀行方向跑去並大喊「搶劫」，保全聽到後立即上前制止李姓男子。

李姓男子向警方供稱，沒錢繳機車貸款，才決定行搶，檢警把李姓男子及騎車送李姓男子到銀行埋伏的洪姓男子聲請羈押禁見獲准，沒想到案情又有新進展，警方發現同店店員竟涉案，且負責策劃整起搶案，目前已帶回警局偵訊中。1060120

(中央社)