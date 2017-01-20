華爾街日報籲川普挺台 勿視為籌碼

川普明天就任美國第45位總統，有關「一個中國政策」發言，讓國際關注台灣議題。「華爾街日報」評論文今天指出，川普應力挺台灣，而非拿它做為與中國討價還價的籌碼。

這篇刊載在「回顧與展望」（Review and Outlook）未具名專欄文章：「川普的台灣機會」（Trump’s Taiwan Opportunity），分析了川普的台灣牌效應、美中台三邊關係等。

文章提及，目前身處世局，已非美國需要中國對抗俄羅斯，台灣已非要反攻大陸的一黨執政，美國也無須改變它對「一中」的正式立場或承認台灣獨立，但美應認知台灣是欣欣向榮民主，華府應擴大與其官方接觸。

評論文認為，不知川普到底真正想如何做。他的話有時聽起來像是拿台灣當作與中國討價還價的籌碼，那將是背叛和失策。台灣是美國主要貿易夥伴和事實上的盟友，在台灣遭受攻擊時，美依「台灣關係法」有義務保護。

文章分析，倘若把台灣的地位拿來協商談判，將置台灣於動盪不安，也會讓川普與國會陷入爭鬥。

評論文認為，川普的機會是敢於面對，不讓北京霸凌台灣，改善台灣的全球地位，帶領「一中政策」（One China policy）進入21世紀，而不導致戰爭。惟這一切須取決川普是否基於政策原則與現實，將台灣抽離交易藝術的意願。1060120

(中央社)