年金改革案遭疑重傷勞工 林萬億澄清

總統府昨天公布年金改革草案被質疑重傷勞工，行政院政務委員林萬億今天表示，勞保的財務缺口非常大，適度調整費率是必要，否則勞保破產時間116年很可能會提前。

總統府昨天公布的年金草案，勞保費率法定上限將提高為18％。費率自民國107年起每年調升0.5個百分點，於112年檢討是否與勞工退休金整併。

林萬億上午出席立法院民進黨團年金改革專案小組會議後受訪表示，勞工年金改革幅度相對小，主因2008年勞保年金化後，有一次比較大的改變，退休年齡當時已經訂下來，因此年金改革方案草案沒有做任何調整；調高勞保費率部分，2008年修法已做了逐年調高的規定，這次為何調高至18%？但不必然一定是18%。

林萬億解釋，主要勞保的財務缺口非常大，如果不做適度調整費率，很可能會讓勞保破產時間116年很可能會提前，適度調整費率是必要的。

他進一步說，調整費率的同時，考慮勞保與勞退以後是否要適度整合？此外，國際趨勢類似費率會有上限，經濟合作暨發展組織（OECD）國家大部分希望不管勞保、勞退加起來費率不要超過20%，所以，政府訂出112年當費率逐步調高過程中應檢討整個制度要不要有新思維。

林萬億說，勞保費率勞工負擔20%，調高過程雇主負擔是加重，勞工關心的投保薪資採計期間的延長，主要避免平時保的比較少，到了最後要計算給付時用高額投保薪資計算，導致「繳少領多」，基金的虧損與財務赤字會愈來愈大，負擔往年輕勞工身上推擠，因此政府希望回歸常態。

林萬億說，回歸常態後，公教保都一體適用先以15年平均投保薪資採計期間，世界各國都用終身年資，台灣還沒有實現終身年資，「逐年調整的過程，請大家務必諒解」，期盼未來讓勞保制度修得更合乎台灣現況，勞工朋友有比較好的給付額度可以領取。1060120

(中央社)