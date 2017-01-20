停車糾紛 桃園大溪魚販持刀傷同行

簡姓魚販因停車糾紛，持刀傷害同業遭逮。（楊明峰翻攝）

桃園市大溪區民生路市場簡姓魚販20日上午6時許，與另名劉姓魚販因停車問題產生糾紛，一怒之下拿殺魚刀理論，拉扯中畫傷劉的脖子與臉部，當場血流如注，所幸包紮後無生命危險，訊後被依殺人未遂罪嫌移送偵辦。

簡嫌供稱，平時擺攤的停車格上被劉男停放機車，先後請劉男與其母要求移車都遭拒絕，憤而回應「你們怎麼那麼霸道」，反遭劉男動手毆打，他才會持殺魚刀前往其攤位理論，在拉扯中不慎拿刀畫傷劉男的脖子與臉部，並非故意要傷害對方。簡嫌訊後被依殺人罪嫌移送偵辦。

簡嫌對劉男及其母親提告傷害，警另案偵辦中。

(中時)