美濃客家文物館舉辦「金色茉莉─美濃菸業紀事」展

「金色茉莉─美濃菸業紀事」展。（吳江泉翻攝）

「金色茉莉─美濃菸業紀事」展。（吳江泉翻攝）

美濃客家文物館今(20)日舉辦「金色茉莉─美濃菸業紀事」展，在眾多地方鄉親、貴賓到場參與中熱情開幕，喚起了大家舊時從事菸作的生活記憶與感動，展出時間至7月2日止，歡迎市民朋友前來欣賞美濃菸業文化最後的美麗身影。

市府客家事務委員會主委古秀妃致詞時表示，今年是公賣局最後一年收購菸葉，過往農民種植菸葉的點滴辛勞、冬日烘烤菸葉的記憶、特有的菸樓建築、摘菸葉所需大量勞力而產生的交工文化、菸業勞動與進仕文化苦讀進取的關係演化等等，都將隨之走入歷史成為美濃人的記憶，而她自己過去也曾參與過種菸，所以對菸葉也很有感情，這次展覽希望透過藝術家別具創意和抽絲剝繭的想像力來呈現菸葉，讓大家有更不一樣的想像。這次特展歷時一年多籌劃，特別邀請到青年藝術家羅懿君(104年高雄獎首獎)、陳湘汶創作和策展，是自然素材的創作展、是地區產業及文化發展史的紀念，也是一種向菸作說再見的方式。

開幕特地邀請到昔日美濃菸葉大王林春雨的孫子-林明宏老師到場，林老師分享了許多家族種菸故事，也談到過往菸農人家雖然生活較無虞，但每日凌晨4點起來除草、澆水、烤菸，一直忙到深夜，箇中的辛勞真的只有菸農人家才能體會。

藝術家羅懿君致詞時談到，本次展出是她去年在美濃駐地創作之成果，她曾參與美濃菸葉的採集和烘烤，見識到菸葉經烘烤燻乾後呈現品質優良的金黃色光澤，並透過文獻得知1915年發行第一批台產紙捲菸以「Jasmine」（茉莉花）為品牌名，同時為緬懷美濃菸業曾有的黃金歲月，特將展覽取名為「金色茉莉─美濃菸業紀事」。

她在進行田野調查時，常聽聞菸農幼時要幫忙家中拔採菸葉梗，但因小朋友氣力不足，菸葉梗粗硬難拔，常讓他們拔得手破皮流血一把鼻涕一把眼淚，但菸葉梗曬乾後卻是家中不可或缺的柴火，小朋友有時亦會拿來烤番薯，或是把菸梗拿來做竹馬或竹槍玩耍，對菸農而言是段苦樂交織且難忘懷的記憶，所以期盼藉由具故事性和脈絡性的藝術作品，讓大家重新審視菸業經濟文化史在美濃留下的痕跡，更希望刻劃出美濃菸葉與菸農的情感關係，牽引起大家對菸業的特殊記憶和專屬故事。

本檔特展以菸草為核心，創作素材包括了菸葉梗、烘烤過不同色澤的菸葉、摘菸葉時的錄音…等，將菸葉的栽種、收成、加工三部分作為展覽主軸，創作《菸葉毯》、《熱帶蒐藏》與《竹簡冊》3件裝置作品展出。

「金色茉莉─美濃菸業紀事」展覽詳細資訊可上高雄市政府客家事務委員會官網查詢(http://chakcg.kcg.gov.tw/)，亦可至「美濃客家文物館」臉書瀏覽，或來電洽詢、(07)-6818338#23。

(中時)