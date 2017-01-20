106年留美人才甄選開始 高市客委會獎助50萬培力創業

為鼓勵更多優秀青年回流美濃返鄉創業，運用在地資源實踐開店夢想，高雄市政府客家事務委員會自即日起開始受理106年度留美文創人才甄選報名，獲選者每名最高獎助50萬元，歡迎各領域優秀文創人才於106年2月28日前提送申請計畫參加甄選。

高雄市客委會以美濃文創中心為文創發展起點延伸至美濃永安老街，致力打造文創產業利基，105年成功遴選李英傑經營的「美濃啖糕堂」及林彥伶經營的「草木生活藝術工作室」2間特色店家進駐展店，深受美濃當地居民及觀光客喜愛，營運至今業績穩定成長，也帶動老街新生。

客委會竭誠歡迎具有文創風格及創業計畫的各領域人才參加甄選進駐美濃永安老街營運，結合品牌文創故事融入老街歷史，打造屬於客庄獨特的文創聚落。詳細辦法及報名表可至高雄市政府客家事務委員會網站http://chakcg.kcg.gov.tw/查詢下載，或電洽07-6818338轉20。

(中時)