進軍好萊塢 陸企砸300億投資派拉蒙影業

好萊塢老牌電影公司派拉蒙,新收到一筆高額的陸企投資。(圖/維基百科)

繼萬達集團買下傳奇影業(Legendary Entertainment)後,大陸企業再一次展現進軍美國好萊塢(Hollywood)的決心,知名的派拉蒙影業(Paramount Pictures)近日收到一筆高額的投資,來自於上海電影集團公司和華樺傳媒集團,總金額高達10億美元(約315億台幣)。根據合約,這兩間陸企將會在未來的3年,對派拉蒙所有電影贊助1/4的經費。

據路透社(Reuters)報導,大陸企業進軍好萊塢的案例再添一例,創始於1912年的老牌電影廠派拉蒙,日前收到一筆來自上海電影集團和華樺傳媒的共同投資,金額高達10億美元(約315億台幣),並根據合約,兩間陸企將對未來3年派拉蒙所出產的電影進行25%的經費資助。從萬達集團買下傳奇影業之後,包含華納兄弟(Warner Bros)、華特迪士尼(Walt Disney Co)和夢工廠(Dreamworks)等好萊塢大廠紛紛加強與中國大陸影業的合作關係,其中派拉蒙早在2015年就和阿里巴巴娛樂合拍系列電影《不可能的任務:失控國度》(Mission: Impossible - Rogue Nation)。

位於加州好萊塢的派拉蒙廠區。(圖/美聯社)

與大陸華樺傳媒合作拍攝的《星際爭霸戰:浩瀚無垠》,圖為企業號成員。(圖/美聯社)

著眼於龐大且快速成長的中國電影市場,加上仍有許多陸企想向海外拓展勢力版圖,讓具有高知名度和曝光度的好萊塢,成為大陸與美國商業連結的最前線。派拉蒙執行長布拉德·格列(Brad Grey)表示,「這次的合作,將能讓派拉蒙擁有更寬更大的空間在電影拍攝與製作上,可以預期未來的年產量能到達15至17部電影。」目前上影和華樺並未做出新的公開回應,但從近期如萬達、阿里巴巴不斷踏足好萊塢電影製作,不難看出中國企業欲擴大全球影響力的野心。

上影與華樺傳媒其實早與派拉蒙合作多年,華劃傳媒曾參與《星際爭霸戰:浩瀚無垠》(Star Trek Beyond)和《變形金剛4:絕跡重生》(Transformers: the Age of Extinction)的製作;上海影視則與派拉蒙合拍過由湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的《神隱任務:永不回頭》(Jack Reacher: Never Go Back)。對於這筆高額的投資案,市場普遍看好,派拉蒙的母公司維亞康姆集團(Viacom, Inc.)昨日的股價更大幅上漲至近40美元(約1,260台幣),看來未來會有更多中國元素與演員出現在好萊塢的重點電影之內了。

