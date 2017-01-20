進軍好萊塢 陸企砸300億投資派拉蒙影業

好萊塢老牌電影公司派拉蒙，新收到一筆高額的陸企投資。（圖/維基百科）

繼萬達集團買下傳奇影業（Legendary Entertainment）後，大陸企業再一次展現進軍美國好萊塢（Hollywood）的決心，知名的派拉蒙影業（Paramount Pictures）近日收到一筆高額的投資，來自於上海電影集團公司和華樺傳媒集團，總金額高達10億美元（約315億台幣）。根據合約，這兩間陸企將會在未來的3年，對派拉蒙所有電影贊助1/4的經費。

據路透社（Reuters）報導，大陸企業進軍好萊塢的案例再添一例，創始於1912年的老牌電影廠派拉蒙，日前收到一筆來自上海電影集團和華樺傳媒的共同投資，金額高達10億美元（約315億台幣），並根據合約，兩間陸企將對未來3年派拉蒙所出產的電影進行25%的經費資助。從萬達集團買下傳奇影業之後，包含華納兄弟（Warner Bros）、華特迪士尼（Walt Disney Co）和夢工廠（Dreamworks）等好萊塢大廠紛紛加強與中國大陸影業的合作關係，其中派拉蒙早在2015年就和阿里巴巴娛樂合拍系列電影《不可能的任務：失控國度》（Mission: Impossible - Rogue Nation）。

位於加州好萊塢的派拉蒙廠區。（圖/美聯社）

與大陸華樺傳媒合作拍攝的《星際爭霸戰：浩瀚無垠》，圖為企業號成員。（圖/美聯社）

著眼於龐大且快速成長的中國電影市場，加上仍有許多陸企想向海外拓展勢力版圖，讓具有高知名度和曝光度的好萊塢，成為大陸與美國商業連結的最前線。派拉蒙執行長布拉德·格列（Brad Grey）表示，「這次的合作，將能讓派拉蒙擁有更寬更大的空間在電影拍攝與製作上，可以預期未來的年產量能到達15至17部電影。」目前上影和華樺並未做出新的公開回應，但從近期如萬達、阿里巴巴不斷踏足好萊塢電影製作，不難看出中國企業欲擴大全球影響力的野心。

上影與華樺傳媒其實早與派拉蒙合作多年，華劃傳媒曾參與《星際爭霸戰：浩瀚無垠》（Star Trek Beyond）和《變形金剛4：絕跡重生》（Transformers: the Age of Extinction）的製作；上海影視則與派拉蒙合拍過由湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《神隱任務：永不回頭》（Jack Reacher: Never Go Back）。對於這筆高額的投資案，市場普遍看好，派拉蒙的母公司維亞康姆集團（Viacom, Inc.）昨日的股價更大幅上漲至近40美元（約1,260台幣），看來未來會有更多中國元素與演員出現在好萊塢的重點電影之內了。

(中時電子報)