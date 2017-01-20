苓雅區公所與萬應公廟（聖公媽）合辦「苓雅區106年度寒冬送暖活動」
「苓雅區公所寒冬送暖活動」今年邁入第5年，苓雅區公所與轄區各大廟宇合作，將廟宇信眾愛心分送給弱勢民眾。今年再次與萬應公廟（聖公媽）合作，於1月21日(星期六)上午8時30分至中午12時30分假萬應公廟(苓中里永平路35號)共同辦理「苓雅區106年度寒冬送暖活動」，提供價值1050元日常生活用品及年節應景食品1100份，發送給低收入戶及邊緣戶等家庭。
現場除有胸部X光檢查、口腔黏膜檢查及大腸癌糞便篩檢等免費健康檢查、登革熱防治宣導，以及由苓雅、鹽埕及鼓山區公所政風室聯合廉政宣導外，今年更結合民間單位及公益團體，提供男女義剪、保健按摩、有獎搶答贈可愛造型氣球以及書法家現場揮毫春聯贈民眾等活動，低收入戶家庭亦可獲得民間單位所贈送的麵條及3D立體口罩等物資；又因逢歲末年初，特邀請三立新人歌唱排行榜賴俊誠及台視我要當歌手王萱蘋等名歌手現場演唱，並有搖滾爵士、中東肚皮舞團及時尚舞蹈團等表演。區
公所希望透過物資的發送，給予弱勢家庭最為實際的協助，也可以感受歡樂的年節氣氛，歡迎大家前往參加，共襄盛舉。
(中時)
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