韓緊急經濟對策會議 加強對應中國限貿

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南韓企劃財政部第一次官（政務次長）崔相穆今天主持政府部會緊急經濟對策工作小組會議，決定加強應對中國大陸因南韓決定部署終端高空防衛系統而採取的限貿措施。

南韓聯合新聞通訊社報導，會議決定，為了更好應對最近凸顯的中國反制終端高空防衛系統（THAAD，薩德）措施，將在韓中經貿檢查工作小組下設立分科委，檢查電池等行業相關動向，和相關企業加強溝通。

據報導，南韓政府還將及時與南韓駐中國大使館、大韓貿易投資振興公社（KOTRA）、韓國貿易協會等在中國大陸投資和貿易機構召開會議，瞭解相關動向等。

報導稱，南韓政府計畫積極向自由貿易協定（FTA）執委會和世界貿易組織（WTO）衛生及植物衛生措施委員會等機構反映有關情況。

與此同時，為紀念韓中建交25週年，南韓政府將在經濟、文化等領域和中國加強交流，繼續推動韓中產業園區的建設和地方經濟合作等。1060120

(中央社)