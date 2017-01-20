韓緊急經濟對策會議 加強對應中國限貿
南韓企劃財政部第一次官（政務次長）崔相穆今天主持政府部會緊急經濟對策工作小組會議，決定加強應對中國大陸因南韓決定部署終端高空防衛系統而採取的限貿措施。
南韓聯合新聞通訊社報導，會議決定，為了更好應對最近凸顯的中國反制終端高空防衛系統（THAAD，薩德）措施，將在韓中經貿檢查工作小組下設立分科委，檢查電池等行業相關動向，和相關企業加強溝通。
據報導，南韓政府還將及時與南韓駐中國大使館、大韓貿易投資振興公社（KOTRA）、韓國貿易協會等在中國大陸投資和貿易機構召開會議，瞭解相關動向等。
報導稱，南韓政府計畫積極向自由貿易協定（FTA）執委會和世界貿易組織（WTO）衛生及植物衛生措施委員會等機構反映有關情況。
與此同時，為紀念韓中建交25週年，南韓政府將在經濟、文化等領域和中國加強交流，繼續推動韓中產業園區的建設和地方經濟合作等。1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。