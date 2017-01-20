日本玻璃大師高雄特展 作品驚豔
來自日本北海道、被譽為「吹製玻璃美術泰斗」的安井顯太，即日起在高雄一家藝廊特展。他的作品結合東方優雅美學工藝及歐洲玻璃創作藝術概念，擺脫吹製玻璃傳統，令人驚豔。
安井顯太出身日本藝術世家，19歲起便全心投入吹製玻璃世界，持續不斷研發創作，其作品不僅富有鮮艷色彩、獨特配色，更有著生命般的炙熱靈魂在燃燒，在他的心目中，玻璃就是他的生命，透過作品將內心情愫透過火焰藝術，表現一覽無遺。
安井顯太創作26年來技法獨樹一幟，連續2年榮獲IGS國際玻璃造型展獎，擁有眾多粉絲。
安井的作品兼有東方形傳統及西方工藝技術，透過視覺欣賞作品，可發現四季風景元素寫意，像是一幅美麗風景畫，讓人恍若置身其中；其作品也有如歐洲教堂裝置拼花玻璃的幾何圖騰，充滿豐富色彩學元素。
不善言辭的安井用創作說話，用作品和人們溝通，簡單的生活模式，造就人們生活享受的豐富，活化了家居環境品味。
值得一提的是，安井千里來台，還不藏私帶領台灣學生體驗吹製玻璃創作的之美，傳承吹製玻璃的技藝，更將台灣開放多元文化及民俗風情等元素，注入吹製玻璃創作世界。展期至2月12日。1060120
(中央社)
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