「辣妹子」蔡詩芸性感破表 反骨性格「沒人能掌控我」

蔡詩芸接受專訪時，透露出自己天生的反骨性格(圖/men’s uno)

蔡詩芸，對於多數人是個陌生的名字，也鮮少人知道她是以歌手身分出道，相較下「王陽明的老婆」此頭銜，才是外界對她最熟悉的稱號，不過接受《men’s body》專訪時，她清楚顯露出獨樹一幟的生活方式，也傳達出「自我存在」的反叛意識，不在乎外界投射的誤解眼光，努力做自己不迎合它人，才是她的人生哲學。

蔡詩芸在鏡頭前辣度破表，舉手投足都散發與生俱來的魅力，不過她坦言過去甩不開包袱，導致身體被禁錮在侷限的框框內，不過意識到人生得為自己而活，也讓她甩開束縛走出框架，不做只有膚淺外表的娃娃，不過由於個性直來直往，，加上天生慢熟使然，導致自己交友圈相當狹隘，更常被人誤解為難搞高傲，甚至常被誤解是個Bitch，不過她可不在意外界的眼光，畢竟一昧活在別人想法之下，只會讓她活得更不開心。

蔡詩芸也透露出人生快樂的來源，主要還是來自老公王陽明身上，雖然外界總把她貼上「王陽明的老婆」的標籤，不過她坦言完全不在意，畢竟婚後的兩人早就以生命共同體自居，至於何時才要有愛的結晶，蔡詩芸透露2017年兩人還有許多人生計畫要去完成，「做人」計畫就暫時緩緩，與其比起刻意安排好「做人」進度，兩人更期待的是生命中難已預料的驚喜。

(中時電子報)