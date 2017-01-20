「歡樂宜蘭年」首度移師冬山鄉舉辦
「歡樂宜蘭年」今年首度移師冬山鄉舉辦，冬山老街等處布置得充滿喜氣，高3.5公尺的「吉雞主燈」、「金雞與蛋」已設置完成，今天（20日）鄉長謝燦輝表示，歡迎鄉親來冬山走春逗熱鬧。
鄉公所前的吉雞主燈是由宜蘭監獄打造，阿瘦集團也特別贊助經費製作金雞與蛋的竹編藝術，2座裝置分別座落在鄉公所前、冬山火車站旁。各主要街道也張燈結綵，其中手繪燈籠牆、光之隧道的燈籠，是由鄉公所員工、鄉立幼兒園手繪完成。
鄉長謝燦輝說，歡樂宜蘭年舉辦24年來，第一次換在冬山舉辦，自從老街上等處掛上燈籠、完成街景布置後，看到很多遊客前來拍照取景，遊客人數翻倍成長。鄉公所希望能將活動辦得盡善盡美，將最好的一面呈現出來，也歡迎各地鄉親前來冬山走春討吉利。
(中時)
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