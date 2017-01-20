疑攜古柯鹼槍枝 陸名演員周立波在美遭逮捕
據大陸環球時報報導，大陸知名脫口秀演員周立波，昨日在美國東岸長島地區，被當地警方攔下，在車上搜出古柯鹼和槍枝而遭逮捕，同行另有一名名為唐爽的男子連同被捕，將於20號開庭受審。據了解，周立波的座車是被當地民眾檢舉，涉嫌蛇行並行進間使用手機，才被當地警方攔下盤查，結果在車上搜出2袋古柯鹼和一把點38口徑的手槍，故警方立刻逮捕周與副駕駛唐爽兩人。
兩人被控非法持有管制藥物、非法持有武器、非法持有槍支罪名，而周更被指控開車使用手機，違反交通法規一罪名。周立波是上海著名的脫口秀主持人，師從上海曲藝界暨滑稽界泰斗周柏春先生，獨創具個人特色的「海派清口」表演。但其經常在表演中諷刺和損人的方式，卻經常讓他得罪許多名人，不僅小瀋陽和郭德綱對他不滿，更曾在2010年捲入與方慶東、方舟子的網路罵戰中，成為網路紅人。去年7月起，周立波將「海派清口」帶到紐約卡內基廳表演，他曾表示相當喜歡這個城市，有和上海極為相似之處。
(中時電子報)
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