警破大型簽賭站 組頭：賠到剩20萬

新竹縣鍾姓男子涉經營大型簽賭站，設置大量傳真機供賭客簽賭，不料自己愛賭反而慘賠數百萬。（徐養齡攝）

新竹縣竹北市鍾姓組頭涉嫌經營大型簽賭站，密集開獎香港六合彩及今彩539，月營收直逼百萬元，新竹市警第二分局19日直搗簽賭站，不料鍾男落網反而向警方訴苦，指他與小組頭對賭，輸到剩20多萬，幾乎快入不敷出。

警方調查，60歲鍾嫌看準賭客以小博大心態，開出低廉賭資可中大獎的利多，半年餘就吸引大批賭客。鍾嫌行事謹慎，親自向小組頭與散客收、發簽賭金及彩金，月收直逼百萬，在地方上累積不小名氣。

只是百密一疏，鍾嫌除了經營簽賭站，私下也愛自己下場賭，結果賭金入不敷出，反而慘賠數百萬給下游，消息迅速傳開。

警方掌握情資，昨天持搜索票到鍾嫌簽賭站查緝，順利將他逮捕到案，並查扣傳真機、監視器、節帳單等證物。

警方指出，鍾嫌以香港六合彩、今彩539開獎號碼為依據，每周一到六密集開獎，花55元賭資就有機會中70萬大獎，生意好到需透過電腦管理才能運作。

不過鍾嫌落網後，反而向警方埋怨他賭運太差，狂輸給小組頭數百萬，去年5月至今累積600多萬營收，輸到只剩下20多萬元，警方私下揶揄他「當組頭還賠錢，還真是少見！」全案訊後依賭博罪嫌移送偵辦。

(中時)