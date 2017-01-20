新竹市年貨大街將在21日熱鬧開張
春節快到了，新竹市為讓民眾開心採買，將在文昌商圈年貨大街舉辦「竹塹春節嘉年華」，本月21日到2月1日在武昌街、東前街等路段熱鬧開賣，歡迎民眾在春節期間到年貨大街體驗歡樂的年節氣氛。
新竹市府產發處指出，「竹塹春節嘉年華」除了傳統應景商品外，另有南北貨、小吃、糖果、春聯攤位，並增加傳統民俗內容，如捏麵人、畫糖人、傳統童玩、龍鬚糖、皮雕等攤位，從初一到初五不定時有樂團表演活動，精彩可期。
針對過去擺攤內容、設置位置及動線規劃，市府也做了全面檢討，指業者不僅將強化春節應景商品，也將於東前街等路段與周邊商家採面對面方式擺設攤位，讓民眾瀏覽、購物更便利。
此外，為因應年貨大街交通順暢，在嘉年華期間配合業者進駐，即日起到2月2日上午6點，在武昌街（文昌街到東前街）、東前街（中央路到東門街）、復興路（東門街到文昌街）進行交通管制，呼籲民眾依停車場導引牌面停放汽機車，詳情可洽1999專線。
(中時)
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