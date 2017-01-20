學測國文科 全中教：作文需要多元思考

全國高級中等學校教育產業工會分析，今年學測國文科選擇題，因閱讀量增加，對考生來說應屬中度偏難；至於非選擇第一題與第二題，題型與前幾年並無二致，尤其第二題還是考古文30篇的內容分析，今年的考生應該都能駕輕就熟。

全中教表示，國文科閱讀題組8-9題取材自翻譯文學，但選項又能結合古文30篇；12-13題閱讀科普文章約瑟夫．李竇《腦中有情》，學生需讀懂何謂「展示規則」，並以此揀選古文30篇符合題目定義的選項，因此學生必需具備閱讀、推理的能力。

此外，第5、15題選項均出現中華文化基本教材的內容，突顯中華文化基本教材仍不可偏廢。

第22題題幹敘述融入流行元素，學生作答時需兼顧前後文意，考量用字的精準度，題目設計靈活。

在現代文學的取材上，經典作家如蘇雪林、梁實秋、張愛玲、白先勇均有出現，值得注意。

整體題目有跨領域的特色，兼顧古今文學、科普譯作，鼓勵學生多元閱讀，方能掌握題幹意涵，順利取得高分。

至於非選擇題，全中教認為，呈現出兼顧新舊制的出題面向，具有承上而啟下之特色。「承上」方面，第一題與第二題，題型與前幾年並無二致，尤其第二題還是考古文30篇的內容分析，今年的考生應該都能駕輕就熟

今年的作文考「關於經驗的N種思考」，全中教認為，比起過去的引導文，今年的引導文顯得簡短，相對地給考生的發揮空間比較大。「N種思考」，有別於單一經驗的抒情或啟發，期望學生跳脫原有的單一思考的侷限，強調多元多角度換位思考，這正是107年國文寫作強調的核心精神。

(中時)