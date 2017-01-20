潛逃前貪檢再查出收賄 雄檢起訴
涉貪遭判刑潛逃的前高雄地檢署檢察官井天博，雄檢另行追查，查出井男涉嫌藉偵辦投資案與黃姓律師共同收賄，今天偵結，依貪污、洩漏國防以外秘密等罪嫌起訴兩人。
高雄地檢署民國104年接獲嘉義縣調查站通報井男涉嫌收賄情資，指派時任檢肅黑金專組主任檢察官王啟明、檢察官張志杰等人偵辦。
檢方查出王姓和吳姓男子於98年間，有意合資投標一家公司不良債權標售案，以新台幣近2億元得標，且先後支付押標金及履約保證金約新台幣3860萬元給兆豐銀行。
王男等人得標後，懷疑對方邱姓負責人疑有將法院查封的機具、設備隱匿或變賣情形，解除標案合約，但不甘押標金及履約保證金遭沒收，和友人商議後到黃姓律師事務所洽談。
黃姓律師表示可請配合的檢察官儘速偵辦、起訴邱姓負責人，但需額外支付200萬元活動費，王男先交付50萬元給黃姓律師。
檢方查出，黃姓律師收款後未有積極作為，王男等人向井男詢問協助處理此案，井男允諾可協助起訴邱姓負責人，但須先收取15萬元分案費。
井男涉陸續收賄160多萬元後，黃姓律師受王男等人委任擔任告訴代理人，向雄檢遞狀提告，井男即依協議偵結此案，並起訴邱姓負責人。
王男等人於取得起訴書後，在仲裁程序中主張邱姓負責人確有隱匿或違法賣機具的情事。經仲裁庭審酌後，作出仲裁判斷，認定兆豐銀行等聯貸銀行應共同給付2361萬元及利息。
雄檢偵結，依貪污、洩漏國防以外秘密及偽造文書等罪嫌，起訴井男和黃姓律師。井天博因另涉貪案遭判刑11年6個月，棄保500萬元於104年底潛逃出境。1060120
(中央社)
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