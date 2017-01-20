回應葉匡時 蔡正元：不會客氣

日前與前交通部長葉匡時隔空針鋒相對的中國國民黨政策委員會執行長蔡正元今天表示，蒙受國民黨恩惠的人，講那個話不能聽，很不夠格，他當然不客氣回應，「當我是小孬孬」。

葉匡時日前質疑國民黨主席洪秀柱把國民黨送入太平間；蔡正元隔空回應葉匡時，前總統馬英九重用葉匡時，難怪民意調查數字進太平間。

蔡正元上午接受電台專訪表示，蒙受國民黨恩惠，沒功勞、苦勞的人講那個話不能聽，他當然很火。這些前政務官不要不懂就指桑罵槐，很不夠格，他當然不客氣回應。

他說，馬英九提拔很多對國民黨沒苦勞、功勞的人當閣員，他很難接受這些人批評國民黨用語不當。要批評洪秀柱沒意見，但為什麼要批評洪秀柱把國民黨送進太平間？

另外，媒體報導，國民黨籍立法委員賴士葆在國民黨立法院黨團會議向國民黨秘書長莫天虎點名，蔡正元不斷攻擊國民黨團總召集人廖國棟與黨團，為黨內團結，黨中央應約束。

蔡正元表示，賴士葆可能要被選民好好檢討，他什麼時候攻擊過廖國棟？賴士葆應提證據。賴士葆是老友，不要亂講沒根據的事，多把砲口對向總統蔡英文，不要對準蔡正元。1060120

(中央社)