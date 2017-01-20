弱勢兒少餐食券 寒假餐食有著落

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高雄市政府社會局發放寒假餐食券，守護弱勢兒少寒假餐食有著落，不會餓肚子，餐食有便當主食到飯糰、麵包、牛奶等多項，但不得兌換菸酒類、碳酸飲料、零食及冰品等。

高雄市政府社會局今天表示，寒假餐食券已開始發送，預計有1000名國中、小學童受惠。學童們今天開始放寒假就可在住家附近特約的超商及餐飲店兌換餐食。

一名家長表示，謝謝社會局提供的餐食券，不再擔心兩個孫子寒假會餓肚子，真的很感恩。

高雄市政府社會局表示，持券兒少無須簽名也不用留基本資料，就可至全市845家兌換據點，兌換65元或70元等值餐食；提供的餐食從便當主食到飯糰、麵包、牛奶等，讓兒少有多元營養餐食的選擇，至於菸酒類商品、碳酸類飲料、零食及冰品則嚴禁不得兌換。

高雄市政府社會局是運用高雄市公益彩券盈餘基金及結合間企業及善心人士捐款，推動弱勢兒少寒暑假餐食計畫，免於挨餓。1060120

(中央社)