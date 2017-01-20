范冰冰李晨上海買房好事近 貴氣冰媽超搶鏡
大陸明星情侶范冰冰與李晨前年在微博認愛，范冰冰曾甜蜜表示「他是我最後一個男朋友」，透露兩人以結婚為前提交往，昨(19日)陸媒爆料，直擊范冰冰、李晨、范媽媽三人在上海看房，疑似好事近，而范媽媽一身皮草裝扮，貴氣十足相當搶鏡。
據《Live全明星直播》報導，日前在上海一處將出售的豪宅，發現范冰冰與母親看房，兩人走出大樓後，李晨也跟隨在後，疑似小倆口看新婚房，找范母幫忙，三人隨後又到下一站繼續看房，可見范冰冰穿著粉紅厚外套加毛線帽，相當俏麗，而范媽身穿皮草，相當有貴婦架式，打扮是三人中最引人注目的代表。
(中時電子報)
關鍵字：范冰冰
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