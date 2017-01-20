國1拖板車和聯結車追撞 兩車翻覆

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拖板車和聯結車追撞兩車翻覆。（吳敏菁翻攝）

拖板車和聯結車追撞兩車翻覆。（吳敏菁翻攝）

拖板車和聯結車追撞兩車翻覆。（吳敏菁翻攝）

拖板車和聯結車追撞兩車翻覆。（吳敏菁翻攝）

拖板車和聯結車追撞兩車翻覆，現場吊車協助拖吊。（吳敏菁翻攝）

槽罐車身受擦撞，駕駛沒有大礙。（吳敏菁翻攝）

國道一號南下193.8公里處的彰化系統路段附近，今天中午12時20分，發生41蔡姓駕駛拖板車和42歲王姓駕駛聯結車追撞，造成兩車翻覆，彰化消防隊緊急前往救援，2名駕駛輕傷送秀傳醫院治療中，另輛槽罐的油罐車身則受擦撞，駕駛沒有大礙。

國道三隊交通組長賴協駿指出，初步調查，疑似追撞造成車禍，翻覆的拖板車載運鋼材、聯結車則載土壤、塑膠粒，槽車未翻覆但是車尾受損。

由於3輛事故車占據中間和外側車道，現場鋼板、塑膠掉落滿地，現場進行管制，拖吊車作業，造成中山高南下車道嚴重回堵，國道三隊警方還在現場排除，提醒用路人從王田交流道或走國道三號避開回堵路段。

這起車禍的真正肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

(中時)