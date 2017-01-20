海賊狂歡祭寒冬送愛心 夢想起飛無畏懼

台中市副市長林依瑩小姐帶領全體小朋友參觀海賊狂歡祭。(時藝多媒體提供)

受到全台海賊迷們熱情注目的《海賊狂歡祭－ONE PIECE動畫15週年特典》台中場，自開幕以來人潮踴躍、頗受好評。其中故事主角魯夫不管遭遇多少強敵跟困難，都不放棄其充滿勇氣與信念的精神，也深深打動每位觀眾。主辦單位希望以貢獻一己之力，將此正向能量傳遞出去，鼓舞更多年輕學子。1月20日透過台中市政府，在副市長林依瑩小姐帶領之下，邀請台中市中華傳愛社區服務協會、陽光婦女協會、小太陽全人關懷協會等六個團體，共計100餘位青少年參觀此展。鼓勵他們以魯夫為榜樣，學習樂觀、開朗精神，雖自身處在不佳的環境仍然須努力追求夢想、實現自我。

海賊狂歡祭現正於台中文化創意產業園區拾藝術展出中，展覽背景是以兩年後「新世界」冒險元素為出發點，包含「魚人島」、「龐克哈薩特」與「多雷斯羅薩」等區。更有本次全台獨家新場景「頓達塔王國」、「義子之酒」、「四檔魯夫變身」。當天觀展青少年們表示，現場打造的動畫立體場景及互動式穿戴道具，讓他們感到身歷其境，彷彿置身在航海冒險世界裡，並深刻體會到魯夫與夥伴間彼此信任的深厚友情以及面對困難跟敵人，永不輕言放棄的堅忍精神，為此感到獲益良多。本次參觀的對象主要為台中地區各學校列為重點輔導幫助的青少年與其家屬，活動並特別邀請專業導覽老師進行導覽工作。透過老師風趣幽默的帶領與解說，讓青少年感受到日本原作航海王動畫中緊張刺激的最新劇情內容，並傳遞作者藉動畫表達人生需時時滿懷夢想、遭遇挫折也要越挫越勇的堅強信念。也讓所有青少年在寒假開始之際，放鬆心情，享受心目中最喜愛的動畫冒險旅程！

當天每位觀展青少年並透過林副市長手中得到主辦單位贈送的海賊冒險集章手冊，在觀展過程中，收集活動會場內設置的十組印章人物，增添參觀的趣味及豐富性。受贈代表林冠樺同學表示這本集章冊，將成為他永久珍藏的最佳禮物。翻開集章冊，透過上面豐富的角色圖片內容，將獲得無限的勇氣與回憶。最後副市長也與全體觀展青少年、家屬合影留念，為活動劃下了圓滿句點。

(中時電子報)