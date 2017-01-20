妙齡女W飯店暴斃案 北檢將傳喚土豪哥

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W飯店女模暴斃案，台北地檢署為確保「土豪哥」朱家龍能順利出庭，去年年底向全國各機場、海關、海巡發布境管。據了解，檢方近日完成多人偵訊後，發出傳票要求朱男25日出庭。

郭姓女模去年12月7日早上身披浴袍，意識模糊，在江姓與洪姓男子、劉姓女子等人攙扶下，從W Hotel搭計程車前往國泰醫院治療，隨後轉往台北榮總，經急救仍宣告不治；郭女疑有施用毒品，將待解剖報告出爐釐清。

檢方日前已傳喚江姓、洪姓男子等人到案，依過失致死罪嫌諭令交保。警方12月8日晚間約談曾出入飯店的「土豪哥」朱家龍。朱男向警方供稱，經常入住該飯店，當時他在屋內看電視，沒看到毒品或有人吸毒，對死者印象不深，後來自己先離開，不清楚後續狀況。

台北地檢署將全案分過失致死及毒品兩案，分別由兩名檢察官偵辦，據了解，將在25日以犯罪嫌疑人身分，傳喚朱男出庭。1060120

(中央社)