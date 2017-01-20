興航強制協商會議資方不出席 北市譴責
台北市勞動局今天說，復興航空案第7次協商會議，資方代表再次請假，已發文要求限期指派協商代表，除譴責興航作法失當，更讓離職勞工惶惶度日、被迫抗爭，造成社會動盪不安。
勞動局說，復興航空案自去年11月22日宣布解散，12月2日起進入強制協商後截至目前為止，已為勞資雙方召開6次強制協商會議，局長賴香伶也曾促成勞方協商代表與董事長林明昇直接對話，原訂於20日召開第7次協商會議，因興航「再次」請假，預計下週、春節前再次召開協商會議。
勞動局表示，復興航空今年1月11日召開106年第一次股東臨時會，決議解散並選出3名清算人李岳霖、姚文亮及蘇松輝，依公司法規定，清算人選出後，在其執行職務範圍內，就為復興航空負責人。
勞動局說，依據大量解僱勞工保護法第6條規定，今年1月16日函請復興航確認並指派資方協商代表，但該公司18日回復清算人目前正向法院聲報就任，原訂協商會議無法出席。
勞動局表示，自清算人被股東會後選出已超過1週，法令未規定清算人以向法院聲報就任為生效要件，清算人選出後，就是復興航空公司負責人，本次大量解僱勞工強制協商會議關乎興航1800名勞工資遣方案，清算人應善盡職責，應以勞工權益為首要事項辦理。
勞動局20日將再函請復興航空公司限期提出協商代表名單，以利儘速召開協商會議解決爭議，若復興航空公司拒不改善，會依大量解僱勞工保護法予以處分，勞動局也會依職權代為指定資方協商代表。1060120
(中央社)
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