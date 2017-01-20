學測作文又考經驗 師籲別消費爺奶

學測國文引導寫作考「關於經驗的N種思考」，各方解題老師都認為好發揮，但也提醒考生不要再「消費」自己的爺爺、奶奶。

補教國文老師唐文表示，這類從經驗出發的題目，升學考試出現過很多次，考生在選材時，要避免落入俗套，例如國中教育會考出過「捨不得」，結果一堆考生都寫自己親人生病、去世，而被閱卷老師批評消費爺奶。

唐文認為，對18歲的考生來說，個人經驗有限，可從更大範圍的社會關懷著手，談談重大新聞事件等，比較容易寫出新意。

在分析和闡述部分，唐文建議，升學考試的作文以傳遞正向、光明面為主。「關於經驗的N種思考」建議站在勵志和反省，朝「經驗與創新」、「經驗與應變」的方向闡述，更容易拿到分數。

唐文建議可引用的題材，包括易經的「窮則變、變則通」，呂氏春秋寓言「刻舟求劍」的反省，白話文也可提到「無法在舊的地圖裡，找到新的地標」。

全國教師工會總聯合會解題團隊、北一女中國文教師吳玉如表示，過去作文出經驗題，多半只著重在敘述面，今年卻進一步考到思辨。不再只是比故事、比文藻，也考驗學生的思維，比過去考題更有鑑別度。

吳玉如提到，考生如果能從老子「天下皆知美之為美，斯惡已」、「有無相生、難易相成」的相對的概念下手，分析經驗的有無、好壞，學習過的知識做結合，就能寫出文章的深度。1060120

(中央社)