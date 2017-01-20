幼童也要戴安全帽 衛生所分駐所攜手宣導
培養孩童養成乘坐機車戴安全帽的觀念，苗栗縣三灣鄉衛生所上午到鄉立幼兒園宣導騎車戴安全帽重要性，與鄉長溫自強和三灣分駐所長陳俊向一起幫小朋友戴上大小適當的安全帽，希望從身教做起，保護孩子安全。
「戴上安全帽，快樂上學去！」三灣鄉立幼兒園學童演出每天上學前刷牙洗臉、揹書包拿餐盒，坐上摩托車準備來幼兒園時，不忘提醒媽媽「要戴安全帽」。
三灣鄉衛生所展現健康公共政策跨域合作的推動模式，5年前開始宣導兒童配戴安全帽觀念，三灣鄉立幼兒園家長與孩童戴帽率從28.6%提升至81%，成效良好。
三灣分駐所長陳俊向親自示範如何選擇適當的安全帽、如何正確戴帽，並與鄉長溫志強、鄉衛生所主任等人一起為幼兒戴上安全帽。
衛生所主任黃美齡說，兒童乘坐機車事故傷害是兒童嚴重的健康問題之一，衛生所跨域整合教育、交通、衛生等公共安全衛生福利政策，藉由警察示範正確戴帽、上下課時間不定時稽查，幼兒園提供愛心安全帽、設置友善戴帽置帽櫃，將機車用路安全政策融入日常教學，讓孩子在學習中培養正確觀念。
(中時)
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