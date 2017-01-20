古代皇帝的GOOGLE大神 故宮重現永樂大典

《永樂大典》以主題式記錄各家文獻相關資料。(時藝多媒體提供)

現代人查資料，多用網路「Google」或搜尋引擎收集資料，明代皇上若對某個主題有興趣，就會翻開永樂大典，找到「關鍵字」後，高達七、八千種目，宋、元以前的典籍文獻，對此「關鍵字」的相關資訊盡列其中，可說是古代版的「Google大神」。國立故宮博物院院藏62冊《永樂大典》，歷時3年、耗資新台幣1.7億打造高仿真複刻版，市價141萬，再造如真，一窺明代皇家出版的宏偉與明人編書的智慧。

《永樂大典》編纂於明朝永樂年間，全書計22,877卷、目錄60卷，共裝訂為11,095冊，收錄宋、元以前重要的典籍文獻達七、八千種目，舉凡經、史、子、集、百家之書，或天文、陰陽、醫、卜、僧、道、技藝等知識，盡在搜羅之列，曾被譽為「世界上規模最大的百科全書」，極像現代的搜尋引擎。

《永樂大典》600多年來歷經多次宮內火劫與戰亂，原抄本散落何處沒人知道，目前存世只有「永樂大典」副抄本約300多冊，收藏的博物館遍布全世界，國立故宮博物院則保有其中的62冊，後來在抗日戰爭爆發後，當時的國民政府還曾送往美國國會圖書館暫時保管，直到1963年才又運回台灣，交由國立故宮博物院典藏。

國立故宮博物院復刻《永樂大典》，全球限量520套。(時藝多媒體提供)

《永樂大典》過去只有皇帝和及少數人看過，如今存世又不多，國立故宮博物院以古籍再造的方式出版，高仿真印製，書本大小也同步復刻，讓世人共同體會《永樂大典》之精妙，一窺明代皇家出版的宏偉與明人編書的智慧。

「永樂大典」印刷選材時特別進口大陸安徽涇縣產製的加厚手工宣紙，以四色仿古印製，封面則以杭州絲絹錶貼於荷蘭進口48盎司紙板製作，呈現明代宮廷硬皮裝幀效果。每8冊裝入錦緞函盒，全套62冊，預計售價新台幣141萬，全球限量520套。愛書的民眾不妨走一趟國立故宮博物院附設博物館商店，親眼感受「永樂大典」的仿真質感，或上「故宮精品網路商城」查詢相關資訊或洽：02-28836887。

(中時電子報)