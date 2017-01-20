五雄爭霸 詹啟賢23日宣布參選國民黨主席

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我要評比

詹啟賢。（本報系資料照片）

請辭國民黨副主席的詹啟賢23日將舉行記者會宣布參選國民黨席，據了解前副總統蕭萬長將到場，用行動表態支持詹啟賢。

詹啟賢宣布參選黨主席，成為洪秀柱、郝龍斌、吳敦義及韓國瑜後，第五位宣布角逐520黨主席改選的參選人。

(中時)