學測國文作文 考生以個人經驗下筆

我要評比

106學年大學學科能力測驗今天起一連兩天登場。這次國文作文題目為「關於經驗的N種思考」，多數考生們反應不錯，可直接以個人經驗下筆，簡單容易。

106學年大學學科能力測驗今明兩天在各縣市登場。今天測驗科目分別是國文、數學及社會，明天科目為英文與自然。

宜蘭縣考區在宜蘭大學，考生人數共2479人，總計62間試場。

宜蘭縣私立慧燈高級中學陳姓考生說，這次國文科目非選擇題部分因為題目易懂，回答也因此容易。國文作文題目為「關於經驗的N種思考」，她以過去在慢跑前因沒有事先熱身，中途導致抽筋退場為經驗，描述日後在從事任何事情時，都要小心準備。

國立蘭陽女子高級中學江姓考生說，在多選題部分，「寶可夢」（pokemon）、「粉絲」（fans），到底是「純音譯」或是「音義兼譯」？「秒殺」、「神回覆」等新詞富有修飾趣味，這些也都入題。1060120

(中央社)