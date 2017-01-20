國民黨魁選舉 詹啟賢23日宣布參選

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請辭國民黨副主席的詹啟賢23日將召開記者會，詹啟賢陣營人士證實，詹啟賢正式宣布參選國民黨主席。

詹啟賢陣營人士指出，詹啟賢將訂於23日上午在台大校友會館召開記者會，正式宣布參選黨主席。

前副總統蕭萬長日前曾公開表示若詹啟賢決定參選，他會支持。據了解，蕭萬長當天也會出席。

國民黨主席選舉，目前除爭取連任的黨主席洪秀柱外，已表態的包括副主席郝龍斌、前副總統吳敦義及北農總經理韓國瑜。1060120

(中央社)