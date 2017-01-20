曾扭送吸毒堂弟法辦 大義滅親哥竟染毒
侯姓男子去年因堂弟吸毒遭通緝，將堂弟扭送警方；沒想到他也染上吸毒惡習，昨天被警方查獲，一度要求警方解開手銬，讓他抱抱7個月大幼兒。
嘉義市警方今天表示，市警局刑事警察大隊偵三隊最近接獲線報，指市區一棟出租大樓出入份子複雜，疑似有毒品交易行為，由警方進行蒐證，查證屬實。
警方昨天持搜索票前往搜索，發現主嫌竟是去年大義滅親的侯姓男子，並從他身上搜出二級毒品安非他命2小包，讓警方十分驚訝。
市刑大幹員表示，警方去年在嘉義市西區一棟4樓出租套房圍捕23歲的侯姓毒品通緝犯，當時侯男跳樓逃遁，後來投靠堂哥；沒想到堂哥大義滅親，將堂弟扭交警方，讓警方非常感謝。
沒想到，這名「大義滅親哥」如今也染毒，讓警方十分不解。
經警方深入了解，侯姓堂哥本性善良，育有2名幼子，因無一技之長，僅靠偶爾打零工過活，由於家庭經濟壓力大，再加上誤交損友，因此染上吸毒惡習。
警方表示，侯男的胞兄也是毒品人口，去年5月初在嘉義市新民路旁吸食K他命遭警方查獲。巧合的是，這3名堂兄弟竟然都被同一名警官逮捕。
侯男對於持有毒品，一再表示非常後悔，希望能有改過自新的機會。警方結束搜索時，侯男一度要求警方解開手銬，讓他能抱一抱7個月大的幼兒，讓執勤警方不勝唏噓。
警方表示，毒品成癮性高，嚴重戕害國人身心健康，民眾千萬不要因一時好奇、貪玩、鬱悶及其他因素而沾染毒品，或為貪圖小利而從事販毒行為，否則後果嚴重，將得不償失。1060120
(中央社)
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