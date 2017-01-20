頸椎間盤突出險癱瘓 術後站起感激醫師

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年約40歲的陳姓男子（右）因頸椎間盤突出，幾近癱瘓；曾姓老翁（左）則因退化性關節炎漸不良於行，兩人在南投醫院手術後重新「站起來」，20日一起獻花致謝醫師梁文雄（中）。中央社記者蕭博陽南投縣攝 106年1月20日

陳男因頸椎間盤突出，幾近癱瘓；曾姓老翁則因退化性關節炎漸不良於行，兩人在南投醫院手術後重新「站起來」，非常感激。

年約40歲的陳姓男子從事冷氣工程，經常搬重物，先前發現手腳麻痛，再演變成行動不便、頭頸部劇痛，硬撐到醫院就醫時甚至癱倒門口；年約80歲的曾姓老翁多年前車禍傷及左腳，長期感覺酸痛，近期更無法伸直，走路跛腳，需用拐杖助行，家人勸說就醫。

兩人都求助衛生福利部南投醫院骨科醫師梁文雄，他判斷陳男頸椎椎間盤第3節與第4節之間突出，狀況嚴重，建議手術治療；曾姓老翁診斷為退化性關節炎，安排健保全額給付更換人工膝關節，兩名患者術後恢復良好，漸有行動能力，今天一起獻花致謝醫師梁文雄。

梁文雄說，退化性關節炎是中老年人常見疾病，因關節軟骨磨損，患者出現疼痛、關節活動受限，甚至關節發炎腫大等症狀，南投醫院去年進行約300例膝關節換置術，80歲以上患者占32例；民眾儘量避免蹲下、爬山、彎腰搬重物，可保護膝蓋、脊椎。

南投醫院院長洪弘昌說，這兩例成功手術大幅改善病患生活品質，也是醫院很大鼓舞，南投醫院骨科技術相當純熟，去年成立骨科微創中心，減少患者手術疼痛感、降低併發症發生率、傷口復原速度更快，有效守護南投縣民健康。1060120

(中央社)