海洋島嶼大自然教室 澎湖冬季體驗
各級學校都放寒假了，「澎湖冬季學校」則在今天開學，一連推出6堂大自然遊程，讓大小學生邊玩邊遊邊學，不用點名或請假，特別有趣。
「澎湖冬季學校」由縣長陳光復擔任校長，澎防部指揮官王興禮中將擔任教導主任、國發會官員韓孟志擔任學務主任，今天開學典禮，包括副議長陳雙全、澎管處副處長謝文達與議員陳慧玲等人都與會，一起帶領大小學生們一起參觀由早期澎湖廳憲兵隊營舍所改設的「冬季學校」，實地了解學校的環境與設施。
澎湖縣長陳光復在開學典禮時指出，澎湖的冬天，包括自然人文景觀、文化老街、戰地地景等，有著很多的特色，希望藉由冬季學校的創生計畫，能夠吸引更多的遊客到澎湖旅遊。
澎湖縣政府旅遊處長王馨珮表示，「冬季學校」開設有「世界獨唱的澎湖褒歌之旅」、「走跳澎湖人文故事島」、「創意行銷與世界級的澎湖」、「從乞龜看澎湖文化旅行的設計魅力」、「文創觀光與潮間帶美學」和「O2淨灘x改造」等6堂大自然遊程跑，由洪敏聰、歐?室、小花、一筆、鄭美珠、唐小三等專業人士帶領體驗這座豐富的海洋島嶼，極富人文風俗、地景風貌、歷史產業、在地美學、創新旅遊等奇妙之旅。
澎湖「冬季學校」，明天起至 2月12日止在澎湖憲兵隊，比照學校上課打鐘方式，開始上課，每一班約有20至30位學生。1060120
(中央社)
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