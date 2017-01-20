光泉基金會捐善款 助新住民子女學習

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光泉文教基金會捐贈各新台幣10萬元給嘉義縣成功等5所國小，作為新住民子女教育補助，嘉義縣副縣長吳芳銘（右）20日頒發感謝狀給光泉文教基金會執行長陳素雲（左）。中央社記者黃國芳攝 106年1月20日

光泉文教基金會捐贈各新台幣10萬元給嘉義縣成功等5所國小，作為新住民子女教育補助，嘉義縣副縣長吳芳銘今天頒發感謝狀給光泉文教基金會執行長陳素雲。

光泉文教基金會今天在民雄鄉的光泉牛奶廠舉辦教育基金捐贈儀式，受捐贈的嘉義縣成功國小、秀林國小、大南國小、福樂國小、忠和國小等5校學童，也到場展現才藝，用行動感謝基金會的愛心。

吳芳銘指出，嘉義縣現有新住民學生6000多人，成功國小比例高達60％以上，因此，縣府積極辦理各項成長教育課程、識字及就業課程，關懷弱勢及新住民教育，結合光泉提供的教育基金，希望新住民學生能認識東南亞故鄉文字、歷史與特色。

陳素雲說，光泉文教基金自104年起透過超商愛心零錢箱及海報宣傳，吸引社會大眾對新住民學子等教育議題注意，進而主動捐助善款，用行動來表達對弱勢孩童的關心與期望。

陳素雲指出，基金會也期待學校可以善用資源，用愛點亮希望，成為新住民學童向上學習成長的動力。1060120

(中央社)