電信詐騙猖獗 春節期間小心防範

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民主進步黨籍立法委員陳歐珀今天表示，電信詐騙案案頻傳，春節期間呼籲民眾小心防範；NCC說，與刑事局定期召開網路犯罪及電信犯罪技術工作平台，窮盡一切方法抑止網路犯罪。

陳歐珀與民進黨籍立委黃偉哲、鄭寶清在立法院舉行記者會，陳歐珀表示，全球電信詐騙案層出不窮，日前立法院修正中華民國刑法、洗錢防制法與組織犯罪防制條例等相關規定，但國家通訊傳播委員會（NCC）卻未落實管理電信相關規範，呼籲NCC落實管理，防杜詐騙電話。

他說，詐騙集團會利用IP-Phone或下載app撥電話，只要有網路線都可隨意移動，甚至竄改號碼，來電顯示可以是任何政府機關，誤導民眾，也造成刑事單位查緝困難。

內政部警政署刑事警察局副局長黃嘉祿表示，查緝上有困擾，尤其是境外撥打電話因無邦交關係，偵查面臨很大挑戰。如果是在台灣竄改還追得到，但詐騙電話機房設在國外就不好追，追到又會斷點，且在國外就算查到IP，因外交關係沒辦法調資料。

黃嘉祿表示，經常宣導民眾如果發現可疑電話，別再受騙，也透過165反詐騙專線與各縣市政府警察局強力宣導，希望降低詐騙案件數。

NCC基礎設施事務處長羅金賢說，NCC和刑事局定期召開網路犯罪及電信犯罪技術工作平台，窮盡方法用技術性或管理法規面抑制網路型態犯罪；法規上已規範，用什麼門號打出去，對方就要出現發話門號，不能竄改，否則會違法並罰款。

鄭寶清說，詐騙不外乎威脅、利誘，威脅就是告訴民眾犯法要扣押財產，用假機關威脅；利誘則說中獎了、信用卡被盜用等，呼籲國民在過年期間特別注意，接到電話時先冷靜一下，再考慮怎麼處理。1060120

(中央社)