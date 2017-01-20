行動戶所到花海 戶政e指贈春聯
全國最大「葵花迷宮」～杉林、美濃區春節花海活動於1月20日熱鬧開幕，杉林、美濃、楠梓戶政事務所共襄盛舉，行動戶政所前進活動會場，宣導高雄市戶政各項創新便民措施。民眾現場下載全國首創「高雄市戶政線上e指通」App，即獲贈春聯或精美禮物乙份，活動會場民眾十分熱絡踴躍。
透過無線寛頻，行動戶政所可走入人群，現場便能申辦戶籍謄本、戶口名簿、國民身分證及多項戶籍登記業務，提供到府服務；而民眾運用手機下載「高雄市戶政線上e指通」App，即可申辦23項戶籍業務及42項線上預約服務，戶政人員先行線上審核，可避免補件奔波困擾，免等待，快速又方便。
活動會場身懷第三胎的王小姐親自體驗行動戶政所申請戶籍謄本、下載戶政線上e指通App等服務，直呼戶政進步快速、e化太便利了，並獲贈春聯增添新春氣息，對於戶政機關的用心與創新，稱讚不已。
杉林、美濃、楠梓戶政事務所主任共同表示，近年來高雄市政府民政局及各戶政事務所不斷推動許多便民創新措施，除行動戶政所、戶政線上e指通，另包括全國首辦同性註記與同性伴侶證、客製化戶籍資料變更通報、N合1跨機關服務、6912週末貼心服務、戶政早班車、戶政手語服務、走動式充電站等措施，並鼓勵民眾申辦自然人憑證即可免費申請電子謄本，同時，加強人口政策婚育規劃、安全環境、多元發展新潛力之宣導，希望藉由本次活動，使民眾更瞭解戶政機關各項便民服務與宣導措施。
(中時)
關鍵字：葵花迷宮、行動戶政所、高雄市戶政線上e指通
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