川普將就任 陸央行對五大國銀降存準率1個百分點

為全力補充春節前流動性緊張，人行今日放送大禮包放水。據路透援引消息人士透露，中國五大國有及商業銀行已於日前獲准階段性下調存款準備率4碼(1個百分點)，以應對春節期間暫時性的流動性緊張問題。據報導稱，此次下調將於春節後，是一項「是暫時性的舉措」，主要為了應對春節前提現、繳稅、補繳存準等的影響。

不過，在今天(20日)美國總統川普就任之際，中國央行對市場注水，除了因應節前流動性緊張之外，市場亦對此一時間點的選擇相當關注。

此外，據陸媒報導，人行近日下發《關於全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關事宜的通知》（簡稱9號文），進一步放鬆跨境融資政策。要點包括：在全口徑跨境融資宏觀審慎管理下，將境內企業的跨境融資額度上限從1倍淨資產，擴大為2倍淨資產。

(工商)