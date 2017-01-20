高雄市囊括105年教育部國中小行動學3項13個大獎，左營國小獲獎。（吳江泉翻攝）

高雄市囊括105年教育部國中小行動學3項13個大獎，大華國小獲獎。（吳江泉翻攝）

教育部於今（20）日在台北市立大學舉行「105年國中小行動學習優良學校、行動領導卓越暨傑出教師頒獎典禮」，全國計有201所國中小、近900位教師爭相角逐獎項，高雄市表現優秀為最大贏家，總計囊括3項13個大獎。

高雄市左營國小老師郭晴之、大同國小老師鄭鈿樺、景義國小老師莊心怡與林園高中國中部老師葉建志榮獲「傑出教師」獎；另左營國小、大華國小、後勁國小、立志高中國中部、苓雅國中及林園高中國中部榮獲「優良學校」獎，兩項大獎總合全國第一。此外大華國小邵秋桃校長、苓雅國中姜正明校長與林園高中莊訓當校長，並勇奪「行動領導卓越」獎。

高雄市政府教育局長范巽綠表示，高雄市從2011年僅1所學校參加行動學習，至去年已成長至17所，2017年高雄市有22所學校獲補助，加上自籌校數6所，以及數位學習偏鄉教育創新發展學校7所，總計達到35所，是全國獲補助最多參賽的縣市；期待所有參與的學校校長與教師，每年都有卓越的佳績，以創意(Creativity)、組織(Organization)、逐夢(Dream)、探索(Exploration)與產出(Result)，培養21世紀具有資訊素養的人才。

其中左營國小是高雄市最為悠久的行動學習學校，已連續4年勇奪「優良學校」獎，該校郭晴之老師透過設計「健康小達人」課程，導引學生正視飲食運動習慣，讓「健康吃、快樂動，營養健康百分百」融入行動學習元素，擴散至學生家庭。更值得一提的是，105年左營國小也以此專案再度榮獲教育部「資訊科技融入教學創新應用團隊」(該校101年亦曾獲獎)。

林園高中國中部為105年首次加入學校，該校葉建志老師將枯燥的生物課轉化成結合AR及寶可夢遊戲式教學課程，讓學生對於古生物構造型態與生活樣貌有真實的瞭解，帶領學生認識生物演化過程，將此學習方式延伸於教室外，藉由各式科學園遊會活動，讓各年齡層學生都能體驗學習樂趣，翻轉傳統教學課堂，打破教室的實體藩籬，更是翻轉了教師的思維與教學方式。

苓雅國中今年以「藝植玩」課程，同時榮獲105年國中小行動學習優良學校及「資訊科技融入教學創新應用團隊」，亦為第一年加入行動學習推動計畫的學校。苓雅國中將校園藝術課程融入資訊元素，結合學校新校舍的生態環境讓學生化身為鄉野調查家、公共藝術家，在行動載具輔助下深入認識與紀錄新校園環境；學生經過一系列課程之後，展現出新世代的創意並製作校園公共藝術作品來妝點苓雅新校園。

第一年加入計畫即榮獲優良學校的還有後勁國小及大華國小：後勁國小以「GCSE創新教學模式」進行社會領域的翻轉學習（教師引導、學生合作、小組分享、課後練習），期望培養出具有團隊合作能力且能深思明辨、自主學習的新世代兒童；大華國小則以PBL主題式學習方式，以R.E.A.D創新教學模式（閱讀、環境、活動、實作）設計三大主題課程，結合語文、自然與生活科技、藝術與人文領域及綜合活動，建立校本課程發展方向及校園植物教材。

大同國小鄭鈿樺老師以該校行動學習創新教學模式「行動樂學概念」發展「跨界移動樂學家」課程，以「問題本位學習」(PBL)脈絡賦予學生「行動樂學家」角色，結合「資訊融入教學」(ICT)，利用數位化科技創造有趣學習，並結合「258區分性教學策略」，拓展學生數位、全球移動、問題解決、創新創造與溝通合作能力。

景義國小莊心怡老師亦以PBL方法設計以語文領域為主、綜合活動課程及自然與生活科技領域為輔的「果真如此嗎？─水果解密追追追」課程，除了讓學生能以行動載具查詢資料外，並配合課文提到自然現象及生態表現，引導學生瞭解「需透過追根究柢的驗證、實作才能還原事實的真相」，讓學生搜尋網路資源、影片及流言，然後設計實驗並親自實作，歸納出流言形成的真正原因。

立志高中國中部為105年行動學習優良學校，他們妥善運用教育部的教育雲資源、服務與工具，結合校內的「知識雲平台」，以分組合作、問題導向及行動踏查體驗學習等多元課程活動，專注發展自然與生活科技領域的行動學習課程，引導學生找尋對自然環境的認同。

教育局強調行動學習是教育部近年最重要的資訊教育計畫，行動學習的推動是帶動國內資訊基礎建設發展的動力，緊密提供產官學合作的試鍊場域，對107年課綱推動及工業4.0的教育有深遠的影響，也因此和國內自發行動社群（如教育噗浪客、Google Education Group、隨身學計畫、翻轉學習社群）相互輝映。

(中時)