機捷可望元宵通車？ 桃捷：尚未取得營運許可　

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桃捷公司表示，機場捷運尚未取得營運許可，不可能於2月10日營運。（甘嘉雯攝）

交通部日前宣布，桃園機場捷運今年2月可望通車。台北市捷運局今天在北市府交通會報報告中表示，機捷可望於元宵節前後，約於2月10日、2月11日正式營運。

桃捷公司董事長劉坤億對此表示，這完全是錯誤資訊，桃捷公司尚未取得交通部營運許可授權，北捷擅自揣測時間，易造成社會誤解並對相關程序單位恐失尊重。

劉坤億強調，桃捷公司將於1月24日宣布試營運1個月的規劃方案以及正式通車的時間。

(中時)