震災房屋傾倒 台南首處重建案將完工

台南市中西區文和街一處13戶的集合住宅區，在去年的0206地震中受損，重建工程預計在農曆年後可完成。台南市長賴清德今天視察進度，住戶開心地說，「入厝時請市長再來」。

台南市政府工務局長蘇金安表示，文和街13戶住宅因0206地震引發土壤液化，造成房屋嚴重傾斜倒塌。在台南市不動產開發商業公會及台南市大台南不動產開發商業同業公會的捐款協助下，重建工程於去年9月動土開工，是災後第一處重建的個案。

蘇金安指出，此次工程重建特別針對結構做加強；除把原有的磚造改為鋼筋水泥，並增加150支噴射水泥改良樁，以穩固地盤，強化軟弱的地層；原本舊建築的閣樓，也以挑高的方式，讓「半樓仔」成為二樓的住宅，整體重建工程預計在農曆年後的一週完成。

賴清德表示，0206震災發生至今已快1年，看到重建後的房子堅固且舒適，受災戶未來有安心的新家入住，他不僅為災民感到開心，同時也是對支持台南的各界最好的回報。

他說，未來不只是文和街13戶的就地重建，其他各區的重建工作也會持續進行；除了公部門該負責的基礎建設，私人的房屋也會持續給予協助，儘速讓災民恢復正常的生活。

文和街13戶住宅的重建戶王姓男子說，因為有大家的出力幫忙，讓重建工程順利進行；新建的房子蓋得很堅固，入厝時一定要再邀請賴清德來參加。1060120

(中央社)